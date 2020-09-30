Навальный рассказал о подробностях произошедшего с ним в самолёте

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Российский оппозиционер Алексей Навальный поделился воспоминаниями о дне, когда бы отравлен, и о том, как он почувствовал недомогание в самолёте Томск — Москва 20 августа.

Органофосфаты атакуют вашу нервную систему, как DDoS-атака на компьютер — это перегрузка, которая вас ломает. Вы больше не можете концентрироваться. Чувствую: что-то не так, у меня холодный пот, — рассказал он в интервью изданию Spiegel, сообщает РИА Новости.

Блогер вспомнил, как почувствовал себя нехорошо в самолёте, умылся в туалетной комнате, обратился к стюарду, после чего упал в обморок.

Навальный подчеркнул, что уверен, что в случившемся с ним виноваты российские власти, однако планирует вернуться в Россию и продолжить работу.

Я был рад, что никто из моего окружения не подумал, что я не вернусь. <...> Теперь моя работа — оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь, — сказал он.

По мнению оппозиционера, против него была применена малая доза яда, который, скорее всего, попал в его организм через кожу. Он призвал провести обследование одежды, в которой он был госпитализирован на предмет следов отравляющего вещества.

На вопрос о том, как он относится к идее санкций против России и «Северного потока — 2», Навальный предложил властям принимать решение самостоятельно.

Это дело Германии. Принимайте решение сами, — сказал он, добавив, что санкции против России, скорее всего, не принесут результата.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Навальный рассказал о впечатлениях после визита к нему канцлера Германии ангелы Меркель.