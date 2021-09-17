На участке в Саратовской области отменили результаты двух дней голосования

Результаты голосования на выборах депутатов Госдумы в Саратовской области за первые два дня аннулировали на участке № 550 в городе Балаково. Отмена голосов вызвана нарушением. Об этом РИА Новости рассказала председатель избиркома региона Ирина Романова.

Она объяснила, что 17 сентября комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на участке № 550 в Балаково давал сбои и члены комиссии решили голосовать в стационарный ящик.

К концу дня голосования в 20:00 наблюдатели покинули участок, а вот члены УИК, несмотря на то что не было наблюдателей, не посоветовавшись с ТИК, начали ввод в КОИБ самостоятельно в отсутствие наблюдателей, что противоречит положению ЦИК, — сообщила Романова.

Она добавила, что в областной избирательной комиссии поддержали решение ТИК об отмене результатов голосования.

Ранее уволили трёх председателей участковых избирательных комиссий, где были зафиксированы вбросы бюллетеней на выборах в Госдуму. Лишились должностей руководители УИК в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях.