«Левада-центр» измерил протестный потенциал в России и обнаружил его на довольно низком уровне по итогам февраля. Однако социологи ещё не учитывали влияние последних событий — поправку к Конституции об обнулении президентских сроков Владимира Путина и снижение курса рубля на фоне обвала мировых цен на нефть. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что эти факторы в дальнейшем могут серьёзно изменить ситуацию.

В конце февраля социологи «Левада-центра» провели среди россиян очередной опрос, чтобы определить протестный потенциал общества. Согласно его данным, в массовые акции протеста не верят 70% респондентов. Меньше за последнее время было только в марте 2018 года, когда Владимир Путин набрал весомые 76,69% голосов и в четвёртый раз был избран президентом России. Считают возможными массовые выступления населения против падения уровня жизни и в защиту своих прав 26% опрошенных (в марте 2018-го их было 17%), а политических акций протеста ожидают 24% (в месяц президентских выборов было вдвое меньше). Следует отметить, что о своей личной готовности принять участие в протесте на социальную тематику заявили 24%, в акциях политической направленности — 19% (8 и 6 процентов в марте 2018 года соответственно).

В итоге именно на 2018 год пришлись два самых резонансных и непопулярных правительственных закона — о повышении НДС с 18% до 20% и о повышении пенсионного возраста. И уже к июлю 41% россиян, принявших участие в опросе, считали, что массовые социальные протесты вполне возможны. Фактор пенсионной реформы оказывал значительное влияние на протяжении полутора лет. За это время властям удалось снизить накал страстей. Значительно в этом помог «социальный» блок поправок к Конституции, предложенный Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в январе 2019 года. И хотя сейчас протестный потенциал выше, чем весной 2018 года, он всё ещё не выглядит критическим и заметно уступает недовольству, которое отмечалось летом того же года.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв, комментируя в разговоре с NEWS.ru данные опроса «Левада-центра», предложил не ориентироваться на них и выждать некоторое время.

Всё интересное случилось в марте. Включая падение рубля. Ждём теперь роста цен. Так что февральский опрос можно обнулить. Константин Калачёв руководитель Политической экспертной группы руководитель Политической экспертной группы

Согласен с ним и глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, предлагающий посмотреть, как россияне отреагируют на перспективу пятого путинского срока.

Сейчас эти данные мало что означают. Возможность роста (или отсутствия роста) протестов в ближайший месяц будет зависеть от восприятия обнуления — это довольно спонтанная эмоция. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов в свою очередь отмечает «успокаивающее» влияние «социального блока» президентских поправок.

Протестные настроения россиян ослабели на фоне новых социальных гарантий, которые, как ожидается, будут закреплены в Конституции, и других инициатив президента по поддержке семей и детей, заявленных в послании президента. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Март-2020 принёс сразу несколько серьёзных потенциально дестабилизирующих факторов. Во-первых, из-за провала сделки ОПЕК+ обвалилась цена на нефть, а вслед за ней — и курс рубля, что неизбежно скажется на ценах на продукты, лекарства, бытовую технику. Во-вторых, 10 марта Владимир Путин с подачи Валентины Терешковой положительно оценил идею в пятый раз выдвинуться на выборы главы государства. Когда в 2011 году Дмитрий Медведев объявил, что не собирается переизбираться и, по сути, уступает свою должность Путину, по России прокатилась самая масштабная за последнее десятилетие волна акций протеста, приведшая даже к столкновениям с полицией.

Над текстом также работал Сергей Изотов.