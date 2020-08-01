Москва настаивает на освобождении задержанных в Белоруссии россиян

https://static.news.ru/photo/1537995a-d3f5-11ea-b0c1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Мезенцев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона настаивает на освобождении задержанных в Белоруссии граждан РФ и на тесном сотрудничестве по данному делу. Об этом заявил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами, — цитирует дипломата ТАСС.

О задержании 33 боевиков иностранной ЧВК написали белорусские СМИ. Позднее появилась информация о том, что они в ночь на 25 июля 2020 года заселились в одну из гостиниц Минска, а несколько дней спустя переехали в санаторий в Минском районе. Там отметили, что эти люди привлекали к себе внимание странным поведением — они не употребляли спиртного и не посещали увеселительных заведений.

В правоохранительных органах Белоруссии заявили, что задержанные являются гражданами РФ из ЧВК Вагнера. В республику они якобы прибыли для дестабилизации обстановки в период президентских выборов.

В СК республики заявили, что россияне были задержаны в рамках расследования дела блогера Сергея Тихановского, жена которого Светлана участвует в выборах президента страны.

Как писал NEWS.ru, консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв назвал заявления властей Белоруссии о сговоре задержанных граждан РФ с Тихановским и ещё одним оппозиционным политиком Николаем Статкевичем надуманными.