МИД: заход британских кораблей в Чёрное море — попытка устрашения РФ

https://static.news.ru/photo/db1b2040-a1a1-11eb-8359-96000091f725_660.jpg Фото: USNavy/facebook.com

Присутствие кораблей ВМС Великобритании в Чёрном море призвано оказать влияние на политический курс России и нацелено на её устрашение. Об этом заявили в МИД РФ.

Всё, что делается вокруг захода кораблей в Чёрное море, делается с одной целью — наращивать давление на нашу страну для того, чтобы мы, по их надежде, видимо, что-то «поняли» и вели себя так, как они от нас ожидают, в чём-то податливости больше проявили, — пояснил РИА Новости источник в ведомстве.

Собеседник агентства напомнил о существовании Конвенции Монтрё, в которой оговорена возможность присутствия в Чёрном море кораблей нечерноморских стран. Документ закрепляет предельную численность таких судов и их водоизмещение. По словам представителя МИД, Москва рассчитывает на выполнение конвенции государствами, от которых это зависит.

По данным британских СМИ, в знак солидарности с Украиной Лондон направил в Чёрное море противолодочный фрегат и эсминец ВМС Соединённого Королевства. Прибыть на место назначения они должны в начале мая.

Как ранее сообщалось, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя решение британских властей, отметил, что такая помощь бесполезна. По его словам, два корабля ничего не решают, поэтому Лондону лучше сэкономить на поддержке Украины и приобрести вакцину «Спутник V», чтобы спасти от коронавируса «сотни тысяч жителей Великобритании».