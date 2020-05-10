Политика

МИД РФ возмутили попытки США переписать историю победы над нацизмом

17:09, 10 мая 2020 12
Фото: Global Look Press

Непрекращающиеся попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны и вклад СССР в разгром нацизма вызывают крайнее возмущение. Таким образом в МИД РФ прокомментировали видеоролик Белого дома, в котором победителями гитлеровской Германии названы только США и Великобритания.

В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что подобное отношение противоречит совместному заявлению президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

В ведомстве подчеркнули, что тема победы во Второй мировой войне не должна стать ещё одной проблемой в российско-американских отношениях, которые сегодня и без того переживают сложные времена.

Ранее NEWS.ru писал, что ролик Белого дома прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он предложил провести для американских чиновников исторический ликбез.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях