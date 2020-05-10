МИД РФ возмутили попытки США переписать историю победы над нацизмом

https://static.news.ru/photo/8c422d1c-92c8-11ea-a406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Непрекращающиеся попытки Вашингтона исказить итоги Второй мировой войны и вклад СССР в разгром нацизма вызывают крайнее возмущение. Таким образом в МИД РФ прокомментировали видеоролик Белого дома, в котором победителями гитлеровской Германии названы только США и Великобритания.

В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная армия и советский народ во имя всего человечества, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что подобное отношение противоречит совместному заявлению президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

В ведомстве подчеркнули, что тема победы во Второй мировой войне не должна стать ещё одной проблемой в российско-американских отношениях, которые сегодня и без того переживают сложные времена.

Ранее NEWS.ru писал, что ролик Белого дома прокомментировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он предложил провести для американских чиновников исторический ликбез.