МИД РФ призвал США обуздать политику Киева

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Россия призывает США с ответственностью подойти к теме Украины и не нагнетать напряжённость, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Белый дом должен обуздать политику Киева.

Разумеется, ждём [от Белого дома] эффективных действий со стороны США по обузданию политики нагнетания напряжённости, которую проводят власти в Киеве <...>. Остаётся только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьёзному вопросу, не заниматься нагнетанием напряжённости, — цитирует Рябкова РИА Новости.

Дипломат отметил, что Кремль не вёл и не собирается планировать переговоры с Вашингтоном по вопросу Украины на уровне руководителей МИД и Минобороны. Он добавил, что контакты с США состоялись 7–10 дней назад, но по другим линиям.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США, Украина и другие американские партнёры продолжат внимательно наблюдать за ситуацией на российско-украинской границе. США «чётко дали понять, что взаимодействие с Москвой должно избегать любых ведущих к эскалации действий и продолжать привлекать её к ответственности», заявила замглавы пресс-службы Госдепартамента Джалин Портер.