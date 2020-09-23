МИД РФ: дело Навального нужно Западу для мобилизации санкционных настроений

https://static.news.ru/photo/196e2132-fe4e-11ea-a75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Кампания, развёрнутая Западом вокруг инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным, направлена на вмешательство во внутриполитические процессы России. Об этом 24 сентября заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны.

Массированная дезинформационная кампания <...> свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы, судя по всему, видят не в заботе о здоровье российского гражданина и выяснении истинных причин госпитализации, а во вмешательстве во внутренние дела РФ путём влияния на её внутриполитические процессы, а также в мобилизации санкционных настроений, — цитирует ТАСС чиновника.

По его словам, к таким выводам подталкивает спекулятивный характер антироссийской риторики западных официальных лиц, основанной на домыслах и голословных обвинениях.

Тимохов обратил внимание, что обвинения направлены не в российскую медиасферу, а конкретно в адрес российских властей. Он добавил, что иностранные официальные лица, не учитывая международно-правовые и элементарные нравственные нормы, занимаются подменой понятий и манипулированием фактами.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны раскручивают дело об отравлении Алексея Навального, чтобы поставить под угрозу реализацию проекта «Северный поток — 2». По его словам, попытки заблокировать проект газопровода из-за ситуации с оппозиционером стали примером недобросовестной конкуренции. Глава СВР призвал ЕС к здравому смыслу в отношении «Северного потока — 2», напомнив о приближении холодной зимы.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

Международное сообщество требует расследования случившегося от властей России: вещества из группы «Новичок» подпадают под Конвенцию по запрещению химоружия. 7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени. Он сообщил, что «почти ничего не умеет», но накануне смог «сам дышать». 19 сентября в аккаунте соцсети появилось фото Навального на лестнице. В кадре он стоит один, опираясь на перила. 22 сентября оппозиционера выписали из клиники, писал NEWS.ru.