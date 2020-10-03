МИД ФРГ отказал посольству РФ в Берлине в консульском доступе к Навальному

https://static.news.ru/photo/a0a2d4e8-0571-11eb-8ecd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Посольство России в Берлине получило отказ Министерства иностранных дел Германии на просьбу о получении консульского доступа к оппозиционеру Алексею Навальному. Внешнеполитическое ведомство также называет «откровенной ложью» заявления немецких «политиков самого высокого ранга» об отсутствующей в России готовности к диалогу с ФРГ.

Нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам. Посольство России в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к А. Навальному, — говорится в в комментарии МИД РФ в связи с заявлениями официальных представителей ФРГ в ходе «состоявшихся на днях» дебатов в бундестаге.

1 октября Алексей Навальный дал свое первое интервью после выхода из комы. Отвечая на вопрос журналистов Spiegel о возможных санкциях из-за случившегося с ним, политик заявил, что налагаемые ЕС рестрикции в отношении России непродуктивны. Действенным, по его мнению, было бы принимать санкции против конкретных лиц, запрещая им иметь возможность жить в Европе.

Лидер либеральной партии (СвДП) Кристиан Линднер пообещал выступить в парламенте Германии с такой инициативой. Солидарно с ним высказались и другие политики из бундестага.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что россиянин был отравлен веществом из группы «Новичок». Навального уже выписали из больницы, он продолжает лечение в Берлине.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Берлин не ответил на запрос российских правоохранительных органов о правовой помощи. Власти страны объясняют это тем, что не могут без согласия пациента передавать результаты его анализов, писал NEWS.ru. Кремль и силовики заявляют, что достаточных оснований для открытия уголовного производства нет.