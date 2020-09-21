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Меркель заявила о необходимости реформировать ООН

05:52, 22 сентября 2020
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала реформировать ООН для дальнейшего развития и возможности отвечать на глобальные вызовы. По её словам, ФРГ готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе.

Глобальные проблемы требуют согласия и сотрудничества, несмотря на национальные границы, — цитирует Меркель ТАСС.

По словам немецкого канцлера, слишком часто Совбез ООН оказывается «заблокирован» в ситуации, требующей принятия важных решений.

Лидеры стран из-за пандемии коронавируса выступают на Генассамблее в видеоформате.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. В видеообращении от лица стран ОДКБ он заявил, что мир устал от разъединительных линий. По его словам, вооружённые конфликты, международная преступность и новые вызовы, включая пандемию коронавируса, требуют наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества.

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