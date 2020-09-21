Меркель заявила о необходимости реформировать ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров выступил на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН. В видеообращении от лица стран ОДКБ он заявил, что мир устал от разъединительных линий.

По его словам, вооружённые конфликты, международная преступность и новые вызовы, включая пандемию коронавируса, требуют наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества, сообщает РИА Новости. Нарастающая разобщённость мирового сообщества из года в год...