Медведев: позиция Вашингтона по ДОН и СНВ будет иметь серьёзные последствия

https://static.news.ru/photo/7ed7899e-a29d-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет иметь серьёзные последствия.

Ранее Медведев обсудил с президентом РФ Владимиром Путином ситуацию с Договором по открытому небу (ДОН). Американская сторона объявила о выходе из этого договора.

Позиция Белого дома в отношении этих документов ведёт к разрушению архитектуры международной безопасности и будет иметь серьёзные последствия, — написал политик во «ВКонтакте».

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. Российский МИД заявил, что Москва, в свою очередь, недовольна исполнением договора американской стороной.

Он также не отрицает разработку новых договорённостей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. 22 мая в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.

Как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».