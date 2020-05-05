Лукашенко проведёт телефонные переговоры с Путиным

https://static.news.ru/photo/beb97c3c-8eb3-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о запланированном на 5 мая телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, стороны намерены обсудить темы, представляющие взаимный интерес.

Позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора, — сказал белорусский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко не видит опасности в проведении очного саммита лидеров государств Евразийского экономического сообщества в мае в Минске. Он сообщил, что по вопросу ЕАЭС разговаривал с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, и отметил, что стороны сейчас консультируются с российским лидером Владимиром Путиным.