Политика

Лукашенко проведёт телефонные переговоры с Путиным

12:25, 05 мая 2020 16
Александр Лукашенко и Владимир Путин Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о запланированном на 5 мая телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, стороны намерены обсудить темы, представляющие взаимный интерес.

Позвонит он мне в 17 часов, попросил разговора, — сказал белорусский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко не видит опасности в проведении очного саммита лидеров государств Евразийского экономического сообщества в мае в Минске. Он сообщил, что по вопросу ЕАЭС разговаривал с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, и отметил, что стороны сейчас консультируются с российским лидером Владимиром Путиным.

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