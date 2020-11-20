Либеральный муниципал наше Солнце покромсал

На Руси традиционно не очень везёт портретам национальных лидеров. Ещё бы, портрет — вещь безответная, по типу памятников, с которыми также хватает любителей побороться. Вот и в городе на Неве, колыбели трёх революций, случился маленький бунт муниципального масштаба. В помещении муниципального совета района «Смольнинский» представитель «Яблока» Никита Юферев публично сорвал со стены и порвал портрет Владимира Путина. Или, как изволил выразиться сам депутат, портрет «неопознанного мужчины, напоминавшего президента». Причём не только порвал, но наскоро сообщил об этом в своём аккаунте, а заодно поделился подробностями своего демарша с петербургской интернет-газетой «Фонтанка».

Словом, ещё вчера муниципала Юферева с трудом узнавали в собственном округе. А теперь он приобрёл воистину всероссийскую славу. И в глазах соратников, видимо, напомнил сказочного героя, который «одним махом семерых побивахом». В данном случае — портрет порывахом. Сам Юферев объяснил свой порыв раздражением, потому как якобы пропал вывешенный им накануне портрет Александра Пушкина. Вместо которого и появилось фото президента. Так что муниципал в некотором смысле под влиянием обиды вступился и за классика, который наше всё. Но почему-то сорвал злость утраты исключительно на портрете главы государства, который, к слову, такой же символ страны, как флаг или гимн.

Как тут не вспомнить грузинского журналюгу из телекомпании «Рустави 2», который в прямом эфире позволил себе критику нашего лидера с использованием ненормативной лексики, то бишь русского мата. И в миг для кого-то он стал героем национального масштаба, для кого-то клоуном, для кого-то позором страны, но зато матерщинник пережил дни своей славы земной. Хотя, как теперь известно, карьера его оборвалась достаточно быстро, а персон масштаба Владимира Путина, на счёт которых можно и матерно хайпануть, в мире единицы.

nikita.yuferev/facebook.com

Но всё равно, не оскудевает земля такого рода Геростратами, стремящимися прославиться, заявить о себе, действуя в стиле крыловской Моськи, что смело облаяла слона: «Ах, Моська. Ах, она сильна!». Помнится, сам Владимир Путин на предложение кого-то из наших журналистов подать в суд на грузинского похабника отреагировал с нескрываемой иронией: мол, много чести. И в некоторой степени продолжил русскую традицию, заложенную ещё императорами.

Известно ведь, как Александр III весьма остроумно отреагировал на сообщение, что некий солдат Овсянников, будучи под хмелем в кабаке, плюнул в висевший в зале портрет августейшей персоны. Император приказал всякое дело против зарвавшегося выпивохи прекратить, свои портреты из питейных заведений убрать. А самому солдатику публично сообщить, что и императору на него, убогого, тоже наплевать.

Собственно, и на этот раз кто-то из районной администрации вызвал наряд полиции, который приехал, вежливо ждал полтора часа, пока закончат заседать муниципалы, а потом взял у «порывателя» письменное объяснение.

Будем считать, что квант славы Герострата Юферева уже пролетел. Впрочем, не удивлюсь, если ещё вчера безвестный Юферев окажется на будущих выборах в федеральном списке того же «Яблока».