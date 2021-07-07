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Лавров сообщил об отсутствии изоляции РФ, несмотря на заявления Запада

05:06, 08 июля 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press
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Ни о какой изоляции России речи не идёт, несмотря на заявления Запада. Более того, ряды друзей страны только пополняются. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

По словам Лаврова, утверждённая президентом Владимиром Путиным внешнеполитическая линия носит долгосрочный характер, она стратегически выверена и тем самым даёт существенное конкурентное преимущество, способствующее повышению авторитета страны и укреплению её образа как надёжного, предсказуемого, сильного и справедливого партнёра, держащего слова и заслуживающего доверия.

Мы расширяем на этой основе наши связи с подавляющим большинством зарубежных государств в Евразии, в Латинской Америке, Африке, в том числе с ближайшими союзниками и единомышленниками по Организации Договора о коллективной безопасности, Содружеству Независимых Государств, Евразийскому экономическому союзу, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, и в совокупности речь идёт о странах, которые представляют более 80 процентов населения Земли, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что всё это даёт основание утверждать, что никакой речи об изоляции РФ не идёт, а ряды друзей России регулярно пополняются, хотя США и их союзники «активно пытаются этому помешать».

Ранее Сергей Лавров обещал жёсткие ответы на недружественные шаги США.

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