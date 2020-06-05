Лавров снова возглавил комиссию по делам Совета Европы

https://static.news.ru/photo/91ff2f34-a772-11ea-99bc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров вновь возглавил уже обновлённую Межведомственную комиссию по делам Совета Европы. Указ о его назначении подписал Владимир Путин.

Этим же указом утверждается и состав комиссии, куда вошли 35 человек, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Заместителями председателя комиссии стали помощник президента, начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, замминистра иностранных дел Александр Грушко.

В обновлённом составе комиссии числятся глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, зампред ГД Пётр Толстой, детский омбудсмен Анна Кузнецова и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия спустя семь лет решила уделить внимание давно забытому формату — Совету государств Балтийского моря. Глава МИД России Сергей Лавров впервые с 2013 года участвовал в министерской встрече Совета государств Балтийского моря (СГБМ).