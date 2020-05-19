Россия спустя семь лет решила уделить внимание давно забытому формату — Совету государств Балтийского моря. Площадка, которая объединяет в том числе «антироссийское лобби» Евросоюза, может дать старт прямому диалогу как в сфере безопасности, так и по экономическим вопросам.

Глава МИД России Сергей Лавров впервые с 2013 года участвовал в министерской встрече Совета государств Балтийского моря (СГБМ). В тот год, семь лет назад, Россия была председателем в организации и принимала министров из северных стран, Прибалтики, Польши и Германии в небольшом городке Калининградской области. Эта встреча стала последней, когда министры собирались в полном составе.

Украинский кризис и присоединение Крыма к России наложили свой отпечаток на СГБМ: европейские участники формата настояли на отмене встречи лидеров стран в 2014 году, а РФ свела своё присутствие в СГБМ до уровня заместителя министра. В экспертных кругах стал подниматься вопрос о необходимости и жизнеспособности совета: двусторонние отношения России со странами Прибалтики и Польши не оставляли возможности для взаимодействия. С северными столицами у Москвы также установились «прохладные» отношения, но диалог по Арктике сохранялся.

Пандемия коронавируса позволила министрам СГБМ вновь собраться полным составом. По словам Лаврова, в ходе онлайн-заседания Россией была выдвинута идея о возобновлении встреч и на высшем уровне и разработке нового десятилетнего стратегического плана регионального взаимодействия.

Jeppe Kofod/twitter.com

Мы выступили за возобновление встреч глав правительств СГБМ — это была полезная практика, позволявшая предметнее, конкретнее посмотреть на различные аспекты нашей совместной деятельности, — сказал министр.

Причиной предложения России пойти на сближение в региональном формате может быть не столько коронавирус, сколько желание урегулировать ухудшающуюся ситуацию в сфере безопасности. До начала эпидемии в НАТО планировали провести самые масштабные учения «Защитник-2020» с задействованием 37 тысяч военных. Заявленной целью значилась отработка переброски союзнических войск в страны Прибалтики. В Москве неоднократно критиковали такой шаг Североатлантического альянса и заявляли о том, что учения направлены против России.

В апреле Москва предложила руководству НАТО воздержаться от любых военных учений на фоне пандемии, однако ответа не последовало. В этом контексте встреча в СГБМ была хорошим шансом для России вновь озвучить это предложение, выстроив диалог в том числе с теми странами, которые, наоборот, лоббируют увеличение присутствия военного контингента НАТО в регионе. Чтобы достичь цели, в Москве решили первыми протянуть ветвь мира.

На период, который мы сейчас все переживаем, на период коронавирусной инфекции наши военные сообщили, что они сокращают масштаб учений и не планируют каких-либо учений вблизи линии соприкосновения с Североатлантическим альянсом, — сказал Лавров журналистам.

Вторая причина разногласий участников СГБМ — проект газопровода «Северный поток — 2», который Россия реализует при содействии Германии. В свою очередь Литва, Латвия, Эстония и Польша — его непримиримые противники. Тем не менее этот вопрос, по словам российского министра, на встрече не поднимался. В беседе со СМИ Лавров в очередной раз призвал не политизировать проект.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Мы твёрдо рассчитываем, что он будет решаться в правовой плоскости. Вокруг этого проекта уже было немало существенно политизированных движений, — сказал он.

Отвечая на вопрос NEWS.ru о позиции Москвы по решению немецкого регулятора не выводить проект из-под действия европейской газовой директивы, Лавров сказал, что в рамках этого решения Германии «необходимо учитывать и интересы немецкого государства, немецкого правительства, интересы немецкого бизнеса, и, наверное, необходимо учитывать интересы выполнения тех обязательств, которые существуют в рамках Евросоюза у германской стороны».

Я не собирался упоминать об этом вопросе в разговоре с Хайко Маасом, мы по другим темам договорились пообщаться. И уж точно не буду заставлять германское правительство принимать то или иное решение, как пытаются делать наши американские партнёры, в частности, в ходе телефонного разговора с Хайко Маасом Майкла Помпео (госсекретарь США. — NEWS.ru), о котором госдепартамент так бравурно сообщил, — добавил Лавров.

Несмотря на все трудности, российский министр уверен: газопровод удастся достроить и проект «Северный поток — 2» будет реализован.