Лавров считает интересным, откуда у ФРГ знания для определения «Новичка»

https://static.news.ru/photo/df780f46-5993-11eb-bdc0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Интересным вопросом назвал глава МИД РФ Сергей Лавров появление у Германии возможностей для того, чтобы определить «Новичок». Данное заявление российский министр иностранных дел сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году.

Лавров пояснил, что после дела Скрипалей в ФРГ, как и в Великобритании, заявляли, что никаких исследований по так называемым «Новичкам» они не вели. Таким образом, никаких маркеров и технологий, позволяющих за несколько дней определить именно «Новичок» или его новую разновидность, у этих стран нет.

Немцы, как они сами рассказывали, образцы, взятые в клинике Charite у Алексея Навального, передали в клинику бундесвера, где военные, видимо, обладающие соответствующими знаниями, обнаружили запрещённое боевое отравляющее вещество, как они говорят, но какой-то новой модификации. Откуда у бундесвера и в целом у немцев эти знания — это интересный вопрос. Мы им, кстати, этот вопрос задали в тех обращениях, которые Генеральная прокуратура направила в Министерство юстиции ФРГ. Надо с этим разбираться, — подчеркнул министр.

Лавров также напомнил, что в гражданской омской больнице в организме Навального «не нашли ничего, что напоминало бы некий боевой отравляющий агент, боевое отравляющее вещество». При этом в немецкой клинике Charite, которая также является гражданской, как сообщала германская сторона, тоже не нашли ничего, «что было бы похоже на боевое отравляющее вещество».

Кроме того, глава МИД РФ опроверг данные о том, что Берлин передал Москве биоматериалы Навального.

Ранее представители пресс-службы ГУ МВД по Московской области сообщили, заседание по российскому оппозиционному политику Алексею Навальному проходит не в суде, а во 2-м отделе УМВД по городскому округу Химки из-за того, что в настоящее время отсутствуют актуальные данные тестов блогера на наличие коронавирусной инфекции нового типа, сообщал NEWS.ru.