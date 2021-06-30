Лавров: Россия удовлетворена взаимодействием с Турцией по каналу «Стамбул»
Сергей Лавров заявил об отношении России к планам Турции построить канал «Стамбул», который должен стать альтернативой проливам, соединяющим Чёрное и Средиземное моря. Свою позицию российский министр иностранных дел высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщается на сайте МИД РФ.
Главным вопросом
Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтрё. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала «Стамбул» не будут затрагивать параметры присутствия в Чёрном море военных флотов иностранных держав, — заявил Лавров.
На днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале строительства судоходного канала между Мраморным и Чёрным морями в обход Босфора. Предполагается, что канал «Стамбул» сможет пропускать порядка 160–180 судов в день, включая танкеры грузоподъёмностью до 300 тысяч тонн.
Ранее сообщалось, что конвенция Монтрё, регулирующая международный статус проливов Босфор и Дарданеллы, не будет распространяться на проектируемый канал «Стамбул». С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.