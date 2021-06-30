Лавров: Россия удовлетворена взаимодействием с Турцией по каналу «Стамбул»

Сергей Лавров заявил об отношении России к планам Турции построить канал «Стамбул», который должен стать альтернативой проливам, соединяющим Чёрное и Средиземное моря. Свою позицию российский министр иностранных дел высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщается на сайте МИД РФ.

Главным вопросом стало выполнение конвенции Монтрё, которая может утратить силу. По словам российского министра, планы по строительству канала турецкой стороной никак не затрагивают параметры присутствия в Чёрном море иностранных судов.

Мы удовлетворены взаимодействием с нашими турецкими друзьями, коллегами по вопросам выполнения конвенции Монтрё. Сегодня мы в ходе переговоров зафиксировали, что никоим образом планы строительства канала «Стамбул» не будут затрагивать параметры присутствия в Чёрном море военных флотов иностранных держав, — заявил Лавров.

На днях президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале строительства судоходного канала между Мраморным и Чёрным морями в обход Босфора. Предполагается, что канал «Стамбул» сможет пропускать порядка 160–180 судов в день, включая танкеры грузоподъёмностью до 300 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что конвенция Монтрё, регулирующая международный статус проливов Босфор и Дарданеллы, не будет распространяться на проектируемый канал «Стамбул». С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.