Лавров назвал «саммит демократий» шагом к расколу мира

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проведение «саммита демократий», который инициируют США, станет движением в сторону раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих». Данная инициатива выглядит вполне в духе «холодной войны», отметил министр на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН. Трансляция его выступления велась на официальном сайте ведомства.

Свежий пример — выдвинутая администрацией США идея созыва «саммита демократий». Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути, эта инициатива — вполне в духе «холодной войны» — провозглашает новый идеологический «крестовый поход» против всех несогласных, — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что западным странам хочется принимать глобальные решения без участия стран, имеющих свою собственную точку зрения. Поэтому дискуссии по ключевым проблемам на Западе стараются перевести в удобные для себя форматы.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров высмеял постоянные просьбы Украины к США о введении дополнительных санкций в отношении России. Он подчеркнул, что Москва никогда не попросит Вашингтон об отмене ограничительных мер. Лавров также упрекнул Соединённые Штаты в предвзятости, комментируя заявления американской стороны о «вмешательстве» Кремля в выборы в США.