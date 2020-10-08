Министр иностранных дел Сергей Лавров назначил спецпредставителя по сирийскому урегулированию.
По словам официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой, им стал директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак,
Ранее NEWS.ru писал, что Россию подозревают в отказе от идеи Конституционного комитета по Сирии. Это следует из заявления одного из представителей этой структуры Ибрагима аль-Джаббави, который относится к оппозиционным кругам. Он усомнился в эффективности переговорного процесса, посвящённого корректировке Основного закона Арабской Республики, потому что, по его оценкам, Москва больше не считает нужным подталкивать президента Сирии Башара Асада к диалогу с оппозицией — предположительно, из-за своих разногласий с Вашингтоном.
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