Лавров назначил спецпредставителя по сирийскому урегулированию

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Серьёзные люди не могут писать вещи, подобные американским докладам о российском вмешательстве в выборы. Такое мнение высказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что 30 сентября в Палату представителей Конгресса США был внесён очередной законопроект о предотвращении иностранного вмешательства в американскую избирательную систему. Авторы документа, в частности, предложили ввести в отношении...