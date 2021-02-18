Лавров и Чавушоглу готовы и дальше содействовать урегулированию в Сирии

https://static.news.ru/photo/9483963a-7208-11eb-b881-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Фото: mid/vk.com

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность своих стран содействовать мирному процессу в Сирии. Министры провели телефонный разговор.

Выражена готовность к дальнейшему содействию мирному урегулированию конфликта в Сирии, в том числе в контексте завершившейся накануне в Сочи 15-й международной встречи по Сирии в «астанинском формате», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный переговоры. Они обсудили борьбу с террористами в Сирии и другие вопросы. Лидеры двух стран высказали готовность оказывать поддержку межсерийскому политическому процессу, в рамках «астанинского формата».

Как писал NEWS.ru, сирийская авиабаза Хмеймим подверглась нападению с использованием реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия. Атака был отражена российскими силами ПВО. Инцидент произошёл 10 февраля. Обстрел шёл с территории, которую контролируют незаконные формирования.