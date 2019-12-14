Может прошедший в минувшие выходные съезд партии «Яблоко» будет далеко не последним, но каждый последующий будет вызывать все меньший интерес. И дело не только в том, что в пароксизме внутрипартийной демократии соратники отказались вносить изменения в устав, дабы позволить Григорию Явлинскому вновь занять пост председателя. Все и так понимают, что Григорий Алексеевич остается самым настоящими партийным гуру.

А все дело в том, что «Яблоко» переживает кризис, который свойственен всей нашей партийно-государственной системе — отсутствие свежих интересных лиц, на которые растет общественный спрос год от года. Вот избрали на пост председателя Николая Рыбакова — молодого, но уже опытного аппаратчика, который фактически никогда не был на самостоятельной руководящей работе. Всю сознательную жизнь он был среди яблочников-активистов, но всегда либо помощником, либо чьим-нибудь заместителем. Да, интеллигентен, но широкой публике не известен. Много раз участвовал в разного рода выборах, но без особого успеха. Считается правозащитником и экологом. Но собственных ярких прорывных идей не имеет, полемист очень средний. Особой харизмой и политической энергетикой не отмечен. Скорее всего, подобно своей предшественнице Эмилии Слабуновой, просидит положенный срок и уйдет в тень.

Но не в этом даже признаки дальнейшей деградации некогда очень популярной среди интеллигенции партии. И даже не в том, что некогда прогрессивная партия Явлинского-Болдырева-Лукина стала стартовой площадкой для многих партийных перебежчиков, которые примкнули, в том числе и к правящей партии, проявив себя откровенными консерваторами, имеющими мало общего с несколько романтическими первоначальными целями «Яблока».

Григорий Явлинский Сергей Киселев/АГН «Москва»

Проблема в том, что партия опять вне какой-либо определенной политической ниши. Она вроде оппозиционная, но ее представитель Игорь Артемьев заседает в правительстве, при этом сохраняя свои партийные регалии. Партия, вроде как, не собирается становиться системной, но с иными внесистемщиками особо дел иметь не хочет. Ни с Алексеем Навальным, ни с Дмитрием Гудковым. Более того, все попытки создать как-то оппозиционный либеральный альянс всегда заканчивались провалом именно по причине ультиматумов, которые выдвигали яблочники.

К тому же, при голосовании на съезде кандидатура того же Льва Шлосберга не проходит, поскольку для старого партийного руководства он уж слишком радикальный. Но это не означает, что партия внесет в свои отношения с Кремлем какой-то конструктивизм.

Даже ядерный электорат стал покидать партию, поскольку все ориентиры спутаны, четкой позиции нет. И в Мосгордуме, Сергей Митрохин голосует «за» столичный бюджет, а два его однопартийца воздерживаются. Нет единой стратегии.

Словом, по-прежнему буря в стакане воды, томление духа и тщетные надежды. Такова судьба, наверное, всех вождистских партий, только у «Яблока» эта тенденция проявляется наиболее заметно.