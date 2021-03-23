Кремль: Путин пока не принял решения возглавить партийный список ЕР

https://static.news.ru/photo/62328c4c-8bbf-11eb-9ce7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пока не принял решения по формату своего участия в выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что лидер фракции «Единой России» в парламенте Сергей Неверов якобы предложил Путину возглавить партийный список на выборах в 2021 году. Уточнялось, что президент не будет этого делать. Журналисты попросили Пескова оценить возможность участия президента в голосовании как главы партийного списка.

Мне неизвестно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось, — приводит ответ пресс-секретаря РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее депутаты Госдумы утвердили кандидатуры пятерых новых членов избирательной комиссии России. На место в составе ЦИК претендуют руководитель аппарата фракции «Единой России» Константин Мазуревский, действующий член ЦИК и представитель КПРФ Евгений Колюшин, член ЛДПР Александр Курдюмов и действующий член комиссии от «Справедливой России» Николай Левичев. Также была предложена кандидатура единоросса Антона Лопатина, уже входящего в действующий состав ЦИК.

В списке от Совета Федерации значатся зампред ЦИК РФ Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава подмосковного городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.