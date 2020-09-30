Кремль назвал неэффективными контакты с ОЗХО по ситуации с Навальным

Россия хотела бы сотрудничать с Техническим секретариатом ОЗХО на более высоком уровне, но по ситуации с Алексеем Навальным этого пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля пояснил, что у России есть давний опыт взаимодействия с ОЗХО, но Москва не может назвать это взаимодействие весьма эффективным.
Мы, к сожалению, не получаем на должном уровне взаимодействие со стороны технического секретариата, мы хотели бы, чтобы это взаимодействие было на более высоком уровне, — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов про ожидания Кремля от доклада ОЗХО по ситуации с Навальным.
Как ранее писал NEWS.ru, Москва не сомневается, что ОЗХО подтвердит наличие «Новичка» в пробах оппозиционера. Об этом заявили в МИД РФ. Дипломаты считают, что руководство технического секретариата ОЗХО продемонстрировало политическую ангажированность.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня его перевезли в немецкую клинику Charité.
2 сентября токсикологи бундесвера определили, что политика отравили ядом из группы «Новичок». Выводы экспертов подтвердили в лабораториях Франции и Швейцарии. Москва требует у Берлина предоставить доказательства отравления Навального, поскольку пока оппозиционер был на территории России, в его организме не было обнаружено следов яда.
7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité.
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