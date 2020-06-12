Косачев считает Twitter политическим фильтром

https://static.news.ru/photo/a6faced6-7477-11e9-b875-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал информацию о том, что Twitter заблокировал более 32 тыс. учётных записей. Он считает, что социальная сеть стала «политическим фильтром, формирующим заданным образом сознание пользователей».

Управляемая из США (Калифорния, Сан-Франциско) социальная сеть Twitter заблокировала 1152 российские учётные записи «из-за политической пропаганды при поддержке государства». Плюсом ещё три десятка тысяч (!) аккаунтов из Китая и Турции, тоже по политическим основаниям, — написал политик в Facebook.

Косачев отказался от аккаунта в Twitter почти три года назад. По его словам, соцсеть, влияющая на своих пользователей, обвиняет в этом российские власти несмотря на то, что сама это делает.

Как ранее писал NEWS.ru, Косачев оценил предложение госсекретаря США Майка Помпео о помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Он заявил, что это хороший жест.