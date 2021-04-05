Косачев припомнил Киеву отношение к «голодомору» после слов о русском языке

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Русский язык давно «демонополизирован» и является одним из главных мировых языков и официальным языком ООН, рассказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя слова пресс-секретаря лидера Украины Юлии Мендель. Она заявила, что РФ не имеет монополии на русский язык, а на Украине распространён украинский русский.

Сенатор отметил, что представительница президента Украины «не лепит отсебятину», однако до сих пор официальная пропаганда в соседней стране не доходила до такого, а местные националисты успели отличиться двумя наиболее мерзкими выходками.

Первая — присвоение себе, украинцам, общенациональной, общесоветской трагедии массового голода начала 1930-х годов (как известно, не обнаружено ни одного документа, подтверждающего концепцию «голодомор-геноцид» на Украине или хотя бы содержащего намёк на этнические мотивы случившегося). Вторая — присвоение себе, украинцам, подвига красноармейцев по освобождению Освенцима («это ведь были войска 1-го Украинского фронта!»), — написал Косачев на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что к началу текущего учебного года на Украине не осталось ни одной школы, где занятия ведутся на русском языке. Сенатор обратил внимание, что в 1991-м в Украинской ССР работали почти 22 тысяч школ, 50% из них обучали на русском языке. Существовали и смешанные учебные заведения, где шли уроки на украинском и русском; украинском, венгерском и молдавском языках.