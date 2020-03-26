Центральная избирательная комиссия сегодня, 27 марта, проведёт заседание, на котором будет принято решение о приостановлении подготовительной работы к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Сроки, на которые переносится голосование, неизвестны. Впрочем, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, новая дата плебисцита может быть назначена и на лето, и даже на осень.
Человеческая жизнь важнее Конституции
Как отметил Шевченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, все подготовительные действия к голосованию будут приостановлены в соответствии с указом главы государства, опубликованным после обращения Владимира Путина к жителям страны.
Сегодня в 11 утра у нас будет заседание Центральной избирательной комиссии, и один из пунктов повестки — приостановление действий по проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Естественно, пункт о досрочном голосовании мы тоже приостановим.
Безусловно, решение вопроса о переносе сроков общероссийского голосования стало серьёзным испытанием для властей. По мнению директора Центра «Группа 32» Романа Коломойцева, длительное принятие решения говорит о том, что окончательное слово было за главой государства.
Считаю, что в данный момент от такого решения и власть в целом, и рейтинг Путина в частности выиграли, потому что на первое место было поставлено здоровье людей, а не политические интересы. И в том случае, если власть в итоге не допустит чудовищных последствий пандемии коронавируса (как в Европе и США), это станет для неё серьёзной победой. Соответственно, вырастет и рейтинг президента России, а это значит, что и голосование по поправкам в Конституцию пройдёт самым лучшим образом.
Поправки по осени считают
Эксперты склонны полагать, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию перенесут на осень. Так, по мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, это самый интересный вопрос, потому как решение о переносе сроков было очевидным.
Власть сегодня не задается вопросом, рискует она или нет. Она оказалась в такой ситуации, когда решение о переносе обязательно. Это нужно сделать — и точка. Другой вопрос, на какой срок перенесут. Здесь уже можно говорить о рисках. Если это июнь, это плохой срок, потому что в 18 регионах начинается старт избирательных кампаний, к тому же там проводятся местные выборы и в региональные заксобрания, где праймериз «Единой России» намечены на конец мая — начало июня. Переносить на сентябрь — не очень ловко, потому что у нас есть условные ограничения несовместимости выборов. Но поскольку это голосование носит непонятный характер, то, скорее всего, перенесут на осень.
К осенним срокам проведения голосования по поправкам в основной закон страны склоняется и президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он предложил два возможных сценария развития событий.
Сейчас есть мнение о том, чтобы перенести день голосования на лето, чтобы далеко не откладывать, но только в том случае, если развитие ситуации с коронавирусом пойдёт по китайскому сценарию. Если пойдёт по итальянскому сценарию, то здесь всё непредсказуемо. И, возможно, перенесут на осень, возможно, и позже.
Эксперт также отметил, что в целом перенос сроков не повлияет на результаты голосования, ведь поправки в основой закон страны ассоциируются с президентом. По мнению Смирнова, в случае если динамика рейтинга президента будет позитивной, даже перенос сроков конституционной реформы не повлияет на её поддержку со стороны населения.
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