Центральная избирательная комиссия сегодня, 27 марта, проведёт заседание, на котором будет принято решение о приостановлении подготовительной работы к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко. Сроки, на которые переносится голосование, неизвестны. Впрочем, по мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, новая дата плебисцита может быть назначена и на лето, и даже на осень.

Человеческая жизнь важнее Конституции

Как отметил Шевченко в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, все подготовительные действия к голосованию будут приостановлены в соответствии с указом главы государства, опубликованным после обращения Владимира Путина к жителям страны.

Сегодня в 11 утра у нас будет заседание Центральной избирательной комиссии, и один из пунктов повестки — приостановление действий по проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Естественно, пункт о досрочном голосовании мы тоже приостановим. Евгений Шевченко член ЦИК РФ член ЦИК РФ

Безусловно, решение вопроса о переносе сроков общероссийского голосования стало серьёзным испытанием для властей. По мнению директора Центра «Группа 32» Романа Коломойцева, длительное принятие решения говорит о том, что окончательное слово было за главой государства.

Считаю, что в данный момент от такого решения и власть в целом, и рейтинг Путина в частности выиграли, потому что на первое место было поставлено здоровье людей, а не политические интересы. И в том случае, если власть в итоге не допустит чудовищных последствий пандемии коронавируса (как в Европе и США), это станет для неё серьёзной победой. Соответственно, вырастет и рейтинг президента России, а это значит, что и голосование по поправкам в Конституцию пройдёт самым лучшим образом. Роман Коломойцев исполнительный директор Центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ исполнительный директор Центра «Группа 32», член научно-экспертного совета ЦИК РФ

Поправки по осени считают

Эксперты склонны полагать, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию перенесут на осень. Так, по мнению президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, это самый интересный вопрос, потому как решение о переносе сроков было очевидным.

Власть сегодня не задается вопросом, рискует она или нет. Она оказалась в такой ситуации, когда решение о переносе обязательно. Это нужно сделать — и точка. Другой вопрос, на какой срок перенесут. Здесь уже можно говорить о рисках. Если это июнь, это плохой срок, потому что в 18 регионах начинается старт избирательных кампаний, к тому же там проводятся местные выборы и в региональные заксобрания, где праймериз «Единой России» намечены на конец мая — начало июня. Переносить на сентябрь — не очень ловко, потому что у нас есть условные ограничения несовместимости выборов. Но поскольку это голосование носит непонятный характер, то, скорее всего, перенесут на осень. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

К осенним срокам проведения голосования по поправкам в основной закон страны склоняется и президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он предложил два возможных сценария развития событий.

Сейчас есть мнение о том, чтобы перенести день голосования на лето, чтобы далеко не откладывать, но только в том случае, если развитие ситуации с коронавирусом пойдёт по китайскому сценарию. Если пойдёт по итальянскому сценарию, то здесь всё непредсказуемо. И, возможно, перенесут на осень, возможно, и позже. Роман Смирнов президент Ассоциации политических юристов президент Ассоциации политических юристов

Эксперт также отметил, что в целом перенос сроков не повлияет на результаты голосования, ведь поправки в основой закон страны ассоциируются с президентом. По мнению Смирнова, в случае если динамика рейтинга президента будет позитивной, даже перенос сроков конституционной реформы не повлияет на её поддержку со стороны населения.