https://static.news.ru/photo/1f86d98e-e51c-11e9-b1af-fa163e074e61_660.jpgФранц КлинцевичФото: Совет Федерации/flickr.com
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что призыв сенаторов США к санкциям за «преследование оппозиции» в России является попыткой вмешательства во внутренние дела чужой страны.
Эта просьба к американскому правительству является политически мотивированной с явным элементом вмешательства во внутренние дела Российской Федерации,— отметил политик в беседе с Inforeactor.
Он считает, что инициатива носит популистский характер и вряд ли будет поддержана.
Ранее News.ru писал о том, что группа сенаторов США во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Штатов Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести новые санкции против российских чиновников. Они считают, что меры нужно применить в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки и министра юстиции РФ Александра Коновалова.