Франц Клинцевич Франц Клинцевич Фото: Совет Федерации/flickr.com

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что призыв сенаторов США к санкциям за «преследование оппозиции» в России является попыткой вмешательства во внутренние дела чужой страны.

Эта просьба к американскому правительству является политически мотивированной с явным элементом вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, — отметил политик в беседе с Inforeactor.

Он считает, что инициатива носит популистский характер и вряд ли будет поддержана.

Ранее News.ru писал о том, что группа сенаторов США во главе с законодателями Марко Рубио и Беном Кардиным призвала госсекретаря Штатов Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести новые санкции против российских чиновников. Они считают, что меры нужно применить в отношении генерального прокурора РФ Юрия Чайки и министра юстиции РФ Александра Коновалова.

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