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Использование инструментов внутренней политики и перекладывание их в экономику наносят ущерб международным делам США. Об этом заявил лидер Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

По словам президента РФ, в результате того, что происходило между Москвой и Вашингтоном, были закрыты некоторые проекты с Exxon Mobil, что не пошло на пользу никому. ExxonMobil получал бы сейчас...