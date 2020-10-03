Киселёв предложил судить Навального за клевету

https://static.news.ru/photo/64b7826e-0632-11eb-8f5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Киселёв считает, что Алексея Навального нужно отдать под суд за клевету, когда он вернётся в Россию. Об этом журналист написал в своём Telegram-канале.

По его словам, в рамках следствия необходимо изучить все обстоятельства дела, запросив документы из берлинской клиники Charite и собрав международную группу судмедэкспертов. В чём именно заключается клевета, Кисилёв не уточнил.

Цель процесса — установление истины. Вот вам и расследование, которого столь остро требуют европейцы. Навальный, домой! — написал телеведущий.

Ранее Киселёв переночевал в номере гостиницы Xander в Томске, в котором останавливался Алексей Навальный незадолго до того, как ему стало плохо.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня его перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что россиянин был отравлен веществом из группы «Новичок».

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, потребовала от Берлина предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.

Навального уже выписали из больницы, он продолжает лечение в Берлине. 1 октября он дал интервью Der Spiegel. В беседе с журналистами он заявил, что считает, что за отравлением стоит Владимир Путин, писал NEWS.ru.