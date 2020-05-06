Испытание COVID-19 оказалось не по силам партии власти. Волонтёрская помощь и работа партийцев в регионах, которые в итоге свелись к доставке продуктов, средств защиты и выделению автомобилей медикам, весьма вероятно, станут стратегической ошибкой «Единой России». По мнению экспертов, тактическая работа может обернуться для представителей парламентского большинства провалом не только на ближайших выборах, но и на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму. В чём именно просчиталось руководство партии, запустив в конце марта совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) масштабную волонтёрскую сеть для помощи в условиях пандемии, — в материале NEWS.ru.

Неудавшаяся коалиция

Во второй половине марта, когда первые случаи заражения COVID-19 начали выявлять у жителей России, «Волонтёры Победы», ОНФ и «Единая Россия» объявили об объединении усилий для оказания помощи гражданам страны. Волонтёрские центры, через которые общественники и единороссы планировали помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, начали открывать по всей стране. Однако уже спустя полтора месяца совместная работа оказалась не нужна — волонтёры-общественники и политические добровольцы действуют по отдельности.

Как отмечает директор Институт прикладных политических исследований Григорий Добромелов, на сегодняшний день «Единая Россия» напрочь отсутствует в медийной повестке со своей волонтёрской работой.

«Единая Россия» в регионах никак не реализовала себя в рамках принятия региональных поправок, помощи бизнесу и социальной помощи. Если ОНФ ещё хоть как-то присутствует в повестке за счёт волонтеров, то ЕР тут нет. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

По мнению политолога, директора по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александра Пожалова, это связано с разными конечными целями двух пропутинских сил. И ОНФ, и «Единая Россия» сейчас в качестве основной формы низовой активности реализуют именно волонтёрскую линию, отметил политолог в разговоре с NEWS.ru.

Но волонтёрская активность под эгидой ЕР неизбежно будет политизироваться (в том числе оппонентами ЕР) из-за предстоящих выборов, а поддержка волонтёров через ОНФ позволяет подчёркивать принципиально неполитический характер этой добровольческой деятельности, что потом пригодится и для переориентации этой волонтёрской активности на агитацию за поправки в Конституцию. Кроме того, ОНФ в отличие от ЕР не занимается подготовкой каких-то программных предложений по антикризисной политике. Но можно ожидать, что часть социальных лидеров, которые проявят себя в волонтёрских проектах ОНФ, будут номинированы на выдвижение в Госдуму или в Заксобрания в 2020-2021 годах от «Единой России» в качестве новых лиц от власти — и волонтёрские линии ЕР и ОНФ таким образом сомкнутся. Александр Пожалов директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ

Положительно оценивают предпринимаемые партией власти действия в «Агентстве политических и экономических коммуникаций» (АПЭК). Так, по словам генерального директора компании Дмитрия Орлова, работа единороссов «тщательно организована, системна и ориентирована на помощь различным группам населения, от людей старшего возраста до малого бизнеса».

Население России заметило эту деятельность партии и оценило её, о чём свидетельствуют рейтинги ведущих социологических центров. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Кстати, накануне АПЭК выпустил доклад «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в апреле 2020 года». В документе эксперты указывают, что благодаря всё более активной поддержке центром волонтёров на местах в списках «Единой России» может появиться значительная доля добровольцев и представителей социальных НКО на выборах в 2021 году.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Имидж и амбразура

Помимо вопросов, связанных с ситуативной работой и отсутствием слаженной стратегии между партией парламентского большинства и региональными исполнителями, серьёзная проблема, по мнению экспертов, ждёт ЕР в посткоронавирусное время. Так, по словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, у единороссов будут достаточно существенные издержки при выходе из пандемии. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что первые камни в огород «Единой России» начнут кидать политические оппоненты, пытаясь свалить вину за экономические сложности именно на партию власти.

Понятно, что «Единая Россия», перед которой стояла задача обеспечить восстановление реальных доходов, уже находится в новой реальности. И задача в том, чтобы быстрее выбраться из кризиса и не потерять занятости. Имиджевые и политические издержки будут здесь достаточно серьёзными. Плюс ко всему некоторые последствия коронавирусной инфекции мы будем наблюдать до конца года — это касается цены на нефть, занятости в некоторых отраслях. То же самое касается туроператоров и авиакомпаний, которые будут испытывать сложности ещё несколько лет. Понятно, что этот шлейф будет тянуться долго. И партия власти будет оказываться под ударом всё это время. Дмитрий Абзалов президент Центра стратегических коммуникаций президент Центра стратегических коммуникаций

Эксперты отмечают, что единороссам в нынешней ситуации нужно постараться переключить повестку, сохранив правильные акценты. Понимает это и партийное руководство — недавно прогремела публичная «казнь» губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, затем была ужесточена ответственность чиновников за хамство в отношении населения и оскорбления людей. Но, по словам Абзалова, руководство «Единой России» воюет с гигантской и неуправляемой волной.

Судя по тому, что у единороссов всё меньше возможностей для манёвра, делается ставка в пользу другой модели. Политический блок начинает бросать на амбразуру политические проекты, которые изначально должны были спойлерить на парламентских выборах, а теперь отправлены перехватывать протестную повестку. Это, например, партия «За правду» и её лидер Захар Прилепин с его крайне оригинальным представлением о коронавирусе. Но крайней в этом случае окажется власть. Она не понимает интересы бизнеса. И такая повестка будет ещё сильнее обрушать позиции ЕР. На самом деле это сложная игра, которая предполагает некоторое противоречие на федеральном уровне, — уверен эксперт.

Наконец, по словам политолога, сами члены «Единой России», особенно депутаты Госдумы от партии оказались в патовом положении. Речь идёт о приоритетах, диктуемых парламентариям на федеральном уровне, и тех действия, которые они должны, по мнению регионалов, предпринимать в интересах избирателей.

В результате происходит раскол. С одной стороны необходимо обосновать, что надо переходить на более мягкие формы, но с другой стороны нужно поддерживать жёсткую позицию, чтобы народ не вышел в мае. А ведь списки на выборы в Госдуму в 2021 году формируются в регионах. Приходится отрабатывать региональную повестку, но это идёт в ущерб федеральной, — заключил Абзалов.

Теперь не запрещено

Сегодня секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отчитался о собранных за первую неделю средствах с партийцев, которые, по поручению председателя «Единой России», бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, должны быть направлены на борьбу с COVID-19 и помощь населению. Единороссы, число которых сегодня составляет порядка 2 млн человек, собрали 70 млн рублей. Впрочем, сбор денег будет продолжен, судя по заявлению партийного руководства.

Одновременно со сбором средств партийцы продолжают работу в регионах. Особенно активно сейчас продвигается тема вручения местным медикам отечественных автомобилей для повышения мобильности специалистов, сражающихся за жизни людей. Также партийцы занимаются доставкой продуктов и лекарств, дарят планшеты и ноутбуки малоимущим и многодетным семьям для организации дистанционного обучения детей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Есть и законодательные действия, инициированные партийным руководством и спущенные в регионы. Речь идёт о заявлении Турчака о недостаточной активности региональных парламентов в вопросе принятия законов о выплатах пособий на детей в возрасте от трех до семи лет.

Однако эксперты склонны оценивать деятельность ЕР как работу «на низовом уровне». Так, например, Пожалов напоминает, что сегодня, в условиях проведения праймериз, лучшей формой активности для кандидатов является личная вовлечённость в оказание продуктовой и материальной помощи людям из социально незащищённых групп, содействие волонтёрам на местах является лучшей формой предвыборной работы «от двери к двери». То есть те действия, которые в целом недопустимы в условиях обычного времени. По его словам, на законодательном же и программном уровне «Единая Россия» пока не может похвастаться яркими реализованными мерами помощи населению и, естественно, выглядит в этом плане более блёкло, чем парламентская или несистемная оппозиция.

Это связано с тем, что за реализацию антикризисных мер и выработку бюджетной политики отвечает исполнительная власть — федеральное правительство, которое теперь имеет надпартийный характер, и губернаторы, поэтому их антикризисные пакеты слабо ассоциированы с «Единой Россией» в публичном поле. Да и в целом антикризисная программа властей направлена, как и в кризис 2008-2009 годов, в первую очередь на поддержку отраслей экономики и системообразующих компаний, а не потребительского спроса напрямую, — пояснил эксперт.

Однако, по мнению политолога, у партии власти всё еще есть неплохие шансы поправить свои позиции и даже повысить рейтинг. Речь идёт о возможном активном участии «Единой России» в разработке Национального плана перезапуска экономики, проект которого правительство Михаила Мишустина должно подготовить к концу мая, и добиться включения в него своих идей по поддержке малого, среднего бизнеса и населения.

Но чтобы избиратели увидели и запомнили партийный вклад в разработку этого плана, партии важно в течение мая провести ряд публичных кампаний в поддержку своих инициатив, продемонстрировать правительству их широкую поддержку разными группами бизнеса и населения, — уточнил он.

Учитывая тот факт, что в регионах только начали рассматривать снятие ограничений, вопрос с мероприятиями остается открытым. Но партийцы, понимая, что необходимо вернуть своё место в медиапространстве, последние полторы недели активно начали продвигать акции, приуроченные ко Дню Победы. Замсекретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн запустил акцию «День Победы на разных языках», которую поддержали отечественные звёзды шоу-бизнеса. Суть её в том, чтобы выкладывать в соцсетях ролики, где обыватели исполняют знаменитую одноимённую песню на разных языках.