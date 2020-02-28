Среди поправок, которые изначально не предлагались лично президентом Владимиром Путиным, но имеют хороший шанс войти в Основной закон, без сомнения, можно выделить предложение сопредседателей рабочей группы Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса о возможности размещения органов федеральной власти в иных городах России кроме столичного региона. Фактически предлагается в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей России является город Москва, указать, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов власти также может быть другой город, определённый федеральным конституционным законом.

Естественно предположить, что такая поправка имеет определённое целеуказание. Иными словами, носит она отнюдь не абстрактный характер, а подразумевает под собой конкретный вариант перемещения из перенаселённой, погрязшей в бесконечных пробках столицы неких властных институтов.

Собственно, разговоры о такой географической децентрализации власти шли ещё в начале девяностых. Тогда в пример приводилась Германия, Конституционный суд которой размещён в Карлсруэ. Но тогда эти проекты так и остались неосуществимыми. Правда, уже в нулевые были сделаны первые шаги по возвращению Северной столице, Санкт-Петербургу, статуса столицы политической. Туда перебрался, наконец, Конституционный суд России, а затем и штаб Военно-морского флота (ВМФ). Благо историческое, ещё имперское здание Адмиралтейства поддерживалось в большом порядке. Другое дело, что жители города иногда выражают своё неудовольствие планами застройки ради таких перемещений парковых зон. Зато появляются хорошо оплачиваемые рабочие места для специалистов, которым уже не надо стремиться в Москву ради успешной карьеры.

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Но такие перемещения были как бы неофициальны. Скорее всего, сказывалась забота о родном городе новой правящей в стране команды, основу которой составляли выходцы из культурной столицы. Однако теперь, после принятия пакета конституционных поправок перед властной децентрализацией откроются совершенно новые перспективы. И главным бенефициаром таких переездов способен оказаться опять-таки город Петра. Речь может идти, как утверждают, о капитальном размещении там, прежде всего, Госсовета, о будущих функциях и полномочиях которого в последнее время было столько вбросов и откровенных спекуляций. Иногда питерскую прописку сватают даже и Совету Федерации. Но такой переезд выглядит куда менее вероятным.

А вот разместить в Северной столице Госсовет в специально построенном или переоборудованном комплексе зданий с постоянно действующим аппаратом вполне возможно. И это новоселье только усилит авторитет такого органа, широкую компетенцию которого обещают определить специальным законом. Видимо, в нём будет положение и о месте постоянного размещения. Или, как сейчас принято говорить, локации. Ну, а постоянно циркулирующие между двумя столицами скоростные «Сапсаны» сократят до минимума расстояние между разными органами власти, дислоцированными на дистанции в 700 километров. Желающие смогут легко ездить в Москву на выходные.