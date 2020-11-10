Госдума утвердила новых кандидатов на посты в правительстве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании поддержали кандидатуры на посты руководителей ряда министерств, предложенные председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Депутаты утвердили Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии, Виталия Савельева — на пост министра транспорта РФ, Ирека Файзуллина — на пост министра строительства и ЖКХ. На должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрили Алексея Чекункова, министром энергетики — Николая Шульгинова.

Кандидатуру министра энергетики Александра Новака поддержали на должность заместителя председателя правительства РФ.

Накануне кандидаты провели встречи с профильными комитетами, а также с фракциями Госдумы, — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новый порядок назначения на должность членов правительства. Их теперь можно назначать только после согласования с Госдумой.

Как писал NEWS.ru, среди кандидатов в новые министры интерес, прежде всего, представляет преемник получившего повышение Александра Новака. Выдвинутый на его замену Николай Шульгинов — опытный энергетик, возглавлявший пять лет «РусГидро», где навёл порядок после критики президентом ситуации, сложившейся при его предшественнике. Шульгинов пользуется немалым уважением в профессиональной среде, входит в попечительский совет кузницы отраслевых кадров — столичного МЭИ. К нему есть только один вопрос: новому министру в будущем мае стукнет 70 лет.