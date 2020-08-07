Политика

Госдеп подтвердил проведение СМС-рассылки в России для поиска хакеров

20:25, 07 августа 2020 32
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдепартамент США осуществляет поиск лиц, которые вмешиваются в американские выборы, поэтому проводит в разных странах рассылку СМС-сообщений, в том числе в России.

Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) («Награда за правосудие». — NEWS.ru) рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов, — заявил представитель госдепартамента журналистам РИА Новости.

По его словам, эта кампания действует по всему миру на нескольких языках. В СМС-сообщениях указаны ссылки на официальные аккаунты программы Rewards for Justice в социальных сетях. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что для проверки подлинности сообщения человек должен обратиться к официальному сайту этой программы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «настоящей гибридной атакой» рассылку таких сообщений. Она подчеркнула, что госдеп за деньги призывает рассказывать о вмешательстве в американские выборы. Такими действиями американское ведомство вмешивается в жизнь российских граждан, считает Захарова.

NEWS.ru писал, что бывший сотрудник Минфина, аспирант РАНХиГС Даниил Махницкий оценил СМС, полученное от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве в американские выборы..

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