Госдеп подтвердил проведение СМС-рассылки в России для поиска хакеров

https://static.news.ru/photo/a42747d6-d8d3-11ea-8827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдепартамент США осуществляет поиск лиц, которые вмешиваются в американские выборы, поэтому проводит в разных странах рассылку СМС-сообщений, в том числе в России.

Программа государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) («Награда за правосудие». — NEWS.ru) рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов, — заявил представитель госдепартамента журналистам РИА Новости.

По его словам, эта кампания действует по всему миру на нескольких языках. В СМС-сообщениях указаны ссылки на официальные аккаунты программы Rewards for Justice в социальных сетях. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что для проверки подлинности сообщения человек должен обратиться к официальному сайту этой программы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «настоящей гибридной атакой» рассылку таких сообщений. Она подчеркнула, что госдеп за деньги призывает рассказывать о вмешательстве в американские выборы. Такими действиями американское ведомство вмешивается в жизнь российских граждан, считает Захарова.

NEWS.ru писал, что бывший сотрудник Минфина, аспирант РАНХиГС Даниил Махницкий оценил СМС, полученное от Госдепартамента США за информацию о вмешательстве в американские выборы..