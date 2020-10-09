Главы МИД РФ, Армении и Азербайджана начали встречу без вступлений

https://static.news.ru/photo/bb9383aa-0a3b-11eb-ac98-fa163e074e61_660.jpg Фото: MID_RF/twitter.com

Встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова началась в Москве без традиционных вступительных слов.

Протокольную съёмку вели только личные фотографы и операторы дипломатов. На их записи виден круглый стол, за которым напротив друг друга сидят азербайджанский и армянский представители. По центру находится глава российского ведомства.

Неизвестно, как долго министры будут говорить. Встреча должна была начаться ещё в 15:00, но дипломаты собрались за одним столом только в 16:30. По итогам переговоров может пройти пресс-конференция — к ней подготовлен Дом приёмов МИД РФ.

Главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, который призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе.

Как писал NEWS.ru, Agence France-Presse со ссылкой на администрацию президента Франции сообщило, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе могут заключить перемирие 9 октября вечером или на следующий день.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.