https://static.news.ru/photo/10888c48-4caf-11ea-97ca-fa163e074e61_660.jpgХамзат КадыровФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Совет безопасности в Чеченской республике возглавит Хамзат Кадыров, которого считают племянником главы Чечни Рамзана Кадырова. О назначении 23-летнего родственника на должность сообщил двоюродный брат Рамзана Кадырова, префект Шалинского района Турпалали Ибрагимов.
Искренне поздравляю моих дорогих племянников с назначениями на новые должности. Ибрагим Закриев назначен на должность руководителя администрации главы и правительства Чечни, Хамзат Кадыров возглавил Совбез ЧР, — написал он на своей странице в Instagram.
Он пожелал им здоровья и дальнейших успехов на службе. Ранее 23-летний Хамзат Кадыров был главой Курчалоевского района Чечни.
Ранее в Сети появилось видео издевательств бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова над местной жительницей. На кадрах, показанных чеченским телевидением, предполагаемый родственник главы Чечни использует электрошокер, выкручивает руки и общается на повышенных тонах. Полиция начала проверку по данному факту, писал NEWS.ru.