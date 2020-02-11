Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Страны НАТО не в меньшей степени, чем Соединённые Штаты, несут ответственность за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

В ответ на слова генсека организации Йенса Столтенберга, о том, что альянс разрабатывает комплекс политических и военных мер в ответ на нарушение, с его точки зрения, договора российской стороной, дипломат...