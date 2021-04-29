Голосование на выборах в Госдуму могут сделать многодневным

https://static.news.ru/photo/1eb14a42-a912-11eb-acd6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование на выборах в Госдуму, которое должно состояться в сентябре, могут сделать многодневным из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Фёдорова.

Он отметил, что сейчас третья волна COVID-19 в России отрицается. Однако, учитывая данные статистики, вероятность того, что она всё же будет, высока.

В этой ситуации велика вероятность, что ради здоровья граждан голосование на выборах будет многодневным — как в прошлом году, — сказал Фёдоров.

Выборы в Госдуму будут проходить в единый день голосования, который назначен на 19 сентября. На этот же день назначены выборы на региональном и муниципальном уровнях.

Как сообщалось ранее, нижняя палата российского парламента приняла закон, которым вводится положение о завершении предвыборной агитации в 00:00 первого дня выборов в случае проведения многодневного голосования. Это означает, что документ отменяет так называемый день тишины.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что даже после завершения пандемии коронавирус приобретёт сезонный характер. По её словам, новая вспышка инфекции возможна предстоящей осенью.