Глава Минтранса отправлен в отставку

https://static.news.ru/photo/42dca82a-2263-11eb-9b12-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дитрих Фото: Министерство транспорта РФ/facebook.com

Министр транспорта России Евгений Дитрих отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Освободить Дитриха Евгения Ивановича от должности Министра транспорта Российской Федерации, — говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания. О решении президента также сообщили в пресс-службе главы государства.

Дитрих возглавлял Минтранс с мая 2018 года. До этой должности, с 2015-й по 2018 год он занимал пост заместителя министра транспорта РФ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобождается от занимаемой должности. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Кремля.