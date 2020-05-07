Глава МИД Чехии назвал условия пересмотра отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек высказался о российско-чешских отношениях. По его словам, диалогу двух стран мешают давние проблемы, а скандал со сносом памятника маршалу СССР Ивану Коневу усугубил их ещё сильнее.
В интервью РБК он
Наши граждане платят мне за то, чтобы я занимался вопросами будущего страны и строил с Россией взаимовыгодные отношения <...>. При этом, как говорят, для танго нужны двое, и без взаимности со стороны России развивать диалог будет трудно, — считает министр.
Петржичек прокомментировал также намерения России вести уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника. Он назвал их абсурдными и призвал опираться в этом вопросе на Договор о дружбе между странами.
В соглашении от 1993 года не обозначено, что этот памятник может стоять именно только на площади в Праге и нигде больше. А вот о чём в договоре от 1993 года говорится недвусмысленно, так это об обязанности обеих сторон не вмешиваться во внутренние дела друг друга, — подытожил дипломат.
Министр сообщил также, что сейчас чешская сторона готова к переговорам с Москвой по вопросу передачи памятника.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава контрразведки Чехии Михал Коуделка не смог подтвердить данные СМИ о прибытии в страну некоего сотрудника российских спецслужб. Его целью называлось отравление чешских политиков, причастных к сносу памятника маршалу СССР Ивану Коневу.
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