Глава Госдумы пообещал Путину, что COVID-19 не повлияет на работу ГД

https://static.news.ru/photo/07dbba4e-07d9-11eb-b0c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал президенту Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в парламенте для сохранения его работоспособности. Он пообещал, что коронавирус не помешает работе нижней палаты.

По его словам, от всех депутатов требуют соблюдения правил безопасности, так как заболевших среди парламентариев после возвращения из регионов стало больше, передаёт «Интерфакс».

Стараемся спрашивать в этом плане с себя, переводя в том числе на дистанционные формы взаимодействия ряд подразделений Государственной Думы, — делать всё, чтобы сохранить работоспособность парламента, — подчеркнул он.

Политик отметил, что в повестке ГД находятся 1264 законопроекта. Кроме того, осенью парламентариям предстоит рассмотреть закон о бюджете и конституционные законы. В связи с этим важно, чтобы Госдума оставалась работоспособной.

Накануне, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что российские власти готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом. По его словам, угроза распространения COVID-19 ещё не отступила.

6 октября в России зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса. Прирост стал максимальным с 11 мая. В общей сложности в РФ заразились более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции за время пандемии стали 21,6 тысячи человек, выздоровели 988,5 тысячи.

Россия продолжает оставаться на четвёртом месте по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США (более 7,6 млн), Индия (свыше 6,6 млн) и Бразилия (около 5 млн).

В мире за время пандемии заболели свыше 35,6 млн человек. Выздоровели более 26,7 млн, скончались свыше 1 млн.