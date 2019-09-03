https://static.news.ru/photo/08c93126-cedb-11e9-a6d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Deutsche Welle/flickr.com

Йоханнес Хоффманн, глава администрации Генеральной дирекции Deutsche Welle, заявил, что не видит возможности участвовать в расследовании иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Поиском его следов занимается спецкомиссия Госдумы.

Учитывая, что наша телерадиокомпания является субъектом публичного права ФРГ и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Deutsche Welle, — написал он в письме на имя главы комиссии Василия Пискарева, текст которого размещён на сайте нижней палаты российского парламента.

Немецкий медиаменеджер предложил депутатам самим приехать в Германию.

Под руководством Пискарева в комиссии работают четыре депутата от каждой фракции: Андрей Альшевских из «Единой России», Юрий Синельщиков из КПРФ, Николай Рыжак из «Справедливой России» и Вадим Деньгин из ЛДПР.

3 августа американское посольство опубликовало её маршрут, а немецкая газета Deutsche Welle и вовсе призвала выходить на мероприятие. После чего

Ранее представители МИД РФ встретились с временной поверенной в делах ФРГ в России Беатой Гжеси, чтобы обсудить публикацииDeutsche Welle, вышедших во время несогласованных акций в Москве. По мнению российских дипломатов, освещение этих событий шло вразрез с нормами профессиональной журналистики. Речь идёт, в частности, о том, что газета Deutsche Welle призвала выходить на митинг на русском языке.

27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми. При этом комиссия не приняла доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов.

Протесты закончились разгоном сотрудниками Росгвардии и полиции. Было задержано более тысячи человек, возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, писал News.ru.