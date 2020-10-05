Генерал-полковник кавказского назначения: Путин представил врио Дагестана

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона сенатора от губернатора Ставрополья, генерал-полковника Сергея Меликова. Разговоры о возможном уходе Васильева шли уже не первый месяц, и буквально накануне принятого решения эксперты назвали его в числе семи губернаторов, чьи отставки должны состоятся осенью 2020 — весной 2021 годов. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, замена Васильева продиктована не претензиями к его работе, а необходимостью перезагрузки местных элит перед началом думской избирательной кампании.

Чуть больше трёх лет назад бывший вице-спикер Госдумы Владимир Васильев возглавил один из важнейших регионов страны — Дагестан. Тогда, напутствуя врио, президент России Владимир Путин отметил, что хотел бы, чтобы республику возглавил «человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня». Сегодня же глава государства, принимая отставку уже бывшего главы Дагестана, особо подчеркнул , что в решении поставленных перед ним задач Васильев во многом продвинулся вперёд.

— Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно выполняли свой долг, — сказал он.

От нового врио главы республики, которым стал сенатор от Ставрополья, генерал-полковник Сергей Меликов, глава государства попросил продолжить работу по декриминализации республики, не забывая про непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.

Дагестанцы — народ открытый, честный, очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, административному хамству или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, Вам это удастся сделать. Вы человек опытный, — напутствовал нового руководителя республики Владимир Путин.

В мае Дагестан оказался в весьма непростой ситуации из-за заболеваемости COVID-19. Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии. Кроме того, в сети даже появилась петиция с требованием его отставки. Впрочем, после оперативного вмешательства президента ситуация начала исправляться.

Владимир Васильев Сергей Булкин/NEWS.ru

Политтехнолог Дмитрий Фетисов не связывает отставку Васильева с ситуацией с ковидом. По его словам, Владимир Васильев всегда был и остаётся человеком, пользующимся личным уважением со стороны президента.

Он человек пожилой, при том, что он поехал в Дагестан выполнять задачу по разгрому коррупционных кланов и успешно её выполнил. И сейчас республике нужен новый виток развития, и понятно, что этим должен заниматься уже не Владимир Васильев. Собственно, и назначение Сергея Меликова тут выглядит абсолютно логичным. Во-первых, Меликова хорошо знают в регионе в силу того, что он работал полпредом, и он пользуется там авторитетом. Кроме того, это наиболее идеальная сейчас кандидатура — Меликов приходит в регион в качестве такого условного генерал-губернатора, который должен навести порядок в Дагестане, тем более что наведение порядка требует тщательной координации своих действий с силовыми структурами. Меликов несомненно с этим справится. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский в свою очередь полагает, что для замены главы Дагестана был выбран верный момент — до начала думской кампании, чтобы провести перезагрузку местной элиты заблаговременно.

Претензий к Васильеву нет никаких. Со сложной эпидемиологической ситуацией власти Дагестана справлялись, получая огромную помощь центра. Меликов же давно считался претендентом на пост главы. У него хороший управленческий опыт, причём не только в силовых структурах, но и на посту представителя президента. В Дагестане будет обеспечена преемственность политики, что ясно дал понять и президент Путин. Это касается и реализации поставленных Кремлем задач, и декриминализации элиты. Ростислав Туровский вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

Президент фонда «Петербургская политика Михаил Виноградов в беседе с NEWS.ru напомнил, что изначально назначение Владимира Васильева выглядело временной мерой.

В целом сложно вспомнить прорывные назначения глав Дагестана — они становились результатам компромисса (в одних случаях — с желанием найти местную фигуру, в других наоборот — внешнюю фигуру с федеральным весом, но в большей степени аппаратчика, чем политика). Стартово Меликов будет восприниматься подобным же образом. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов полагает, что в целом логику назначений руководителей Дагестана — «наведение порядка».

Для этого был назначен Васильев, для этого его сменяет Меликов. Васильеву многое удалось — прежде всего в очищении экономики региона от прямого контроля криминальных кланов. Однако в последнее время — из-за распространения в республике коронавируса и сохраняющихся проблем с обеспечением правопорядка, требующих привлечения федеральных силовых структур, — его влияние постепенно ослабевало. Так, в сентябрьском рейтинге влияния глав субъектов АПЭК он занимает 30-ю позицию (падение на 9 пунктов по сравнению с августом — значительная негативная динамика). К тому же сказываются возрастные ограничения: Васильеву 71 год. От Меликова ждут более жёсткого, «генеральского» стиля политического менеджмента. Думаю, он вполне сможет его продемонстрировать. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Сам же Сергей Меликов уже выделил для себя три основных направления работы. Врио главы Дагестана пообещал направить свои усилия на обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии, укрепление экономического потенциала республики, а также выстраивание обратной связи с населением.