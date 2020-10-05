Генерал-полковник кавказского назначения: Путин представил врио Дагестана

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона сенатора от губернатора Ставрополья, генерал-полковника Сергея Меликова. Разговоры о возможном уходе Васильева шли уже не первый месяц, и буквально накануне принятого решения эксперты назвали его в числе семи губернаторов, чьи отставки должны состоятся осенью 2020 — весной 2021 годов. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, замена Васильева продиктована не претензиями к его работе, а необходимостью перезагрузки местных элит перед началом думской избирательной кампании.
Чуть больше трёх лет назад бывший вице-спикер Госдумы Владимир Васильев возглавил один из важнейших регионов страны — Дагестан. Тогда, напутствуя врио, президент России Владимир Путин отметил, что хотел бы, чтобы республику возглавил «человек с опытом федеральной работы, политик федерального уровня». Сегодня же глава государства, принимая отставку уже бывшего главы Дагестана, особо
— Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно выполняли свой долг, — сказал он.
От нового врио главы республики, которым стал сенатор от Ставрополья, генерал-полковник Сергей Меликов, глава государства попросил продолжить работу по декриминализации республики, не забывая про непростую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.
Дагестанцы — народ открытый, честный, очень чувствительный ко всякого рода несправедливости, административному хамству или некорректному поведению со стороны представителей власти. Нужно завоевать их уважение и доверие. Надеюсь, Вам это удастся сделать. Вы человек опытный, — напутствовал нового руководителя республики Владимир Путин.
В мае Дагестан оказался в весьма непростой ситуации из-за заболеваемости COVID-19. Владимир Васильев был вынужден признать не только тяжёлую ситуацию с коронавирусом, но и факты смерти от внебольничной пневмонии. Кроме того, в сети даже появилась петиция с требованием его отставки. Впрочем, после оперативного вмешательства президента ситуация начала исправляться.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов не связывает отставку Васильева с ситуацией с ковидом. По его словам, Владимир Васильев всегда был и остаётся человеком, пользующимся личным уважением со стороны президента.
Он человек пожилой, при том, что он поехал в Дагестан выполнять задачу по разгрому коррупционных кланов и успешно её выполнил. И сейчас республике нужен новый виток развития, и понятно, что этим должен заниматься уже не Владимир Васильев. Собственно, и назначение Сергея Меликова тут выглядит абсолютно логичным. Во-первых, Меликова хорошо знают в регионе в силу того, что он работал полпредом, и он пользуется там авторитетом. Кроме того, это наиболее идеальная сейчас кандидатура — Меликов приходит в регион в качестве такого условного генерал-губернатора, который должен навести порядок в Дагестане, тем более что наведение порядка требует тщательной координации своих действий с силовыми структурами. Меликов несомненно с этим справится.
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский в свою очередь полагает, что для замены главы Дагестана был выбран верный момент — до начала думской кампании, чтобы провести перезагрузку местной элиты заблаговременно.
Претензий к Васильеву нет никаких. Со сложной эпидемиологической ситуацией власти Дагестана справлялись, получая огромную помощь центра. Меликов же давно считался претендентом на пост главы. У него хороший управленческий опыт, причём не только в силовых структурах, но и на посту представителя президента. В Дагестане будет обеспечена преемственность политики, что ясно дал понять и президент Путин. Это касается и реализации поставленных Кремлем задач, и декриминализации элиты.
Президент фонда «Петербургская политика Михаил Виноградов в беседе с NEWS.ru напомнил, что изначально назначение Владимира Васильева выглядело временной мерой.
В целом сложно вспомнить прорывные назначения глав Дагестана — они становились результатам компромисса (в одних случаях — с желанием найти местную фигуру, в других наоборот — внешнюю фигуру с федеральным весом, но в большей степени аппаратчика, чем политика). Стартово Меликов будет восприниматься подобным же образом.
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов полагает, что в целом логику назначений руководителей Дагестана — «наведение порядка».
Для этого был назначен Васильев, для этого его сменяет Меликов. Васильеву многое удалось — прежде всего в очищении экономики региона от прямого контроля криминальных кланов. Однако в последнее время — из-за распространения в республике коронавируса и сохраняющихся проблем с обеспечением правопорядка, требующих привлечения федеральных силовых структур, — его влияние постепенно ослабевало. Так, в сентябрьском рейтинге влияния глав субъектов АПЭК он занимает 30-ю позицию (падение на 9 пунктов по сравнению с августом — значительная негативная динамика). К тому же сказываются возрастные ограничения: Васильеву 71 год. От Меликова ждут более жёсткого, «генеральского» стиля политического менеджмента. Думаю, он вполне сможет его продемонстрировать.
Сам же Сергей Меликов уже выделил для себя три основных направления работы. Врио главы Дагестана пообещал направить свои усилия на обеспечение безопасности граждан в условиях пандемии, укрепление экономического потенциала республики, а также выстраивание обратной связи с населением.
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