Фургал избежал пожизненного срока

https://static.news.ru/photo/2877d5f6-be88-11eb-b460-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал избежал пожизненного тюремного заключения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на его адвоката Бориса Кожемякина, причиной стало истечение срока давности нескольких эпизодов уголовного дела.

По инкриминируемым статьям срок давности — 15 лет. На данный момент они все уже истекли, — объяснил Кожемякин.

Несмотря на это, суд всё же может признать Фургала виновным по части или по всем инкриминируемым эпизодам, но пожизненное он уже не получит.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки и организации убийств двух предпринимателей в 2000-х годах. Кроме того, Следком вменяет экс-губернатору покушение на бизнесмена Александра Смольского.

Вину Фургал не признаёт.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд вынес решение по апелляции экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Судья постановил, что продление ареста до 8 июня законно.