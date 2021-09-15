Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений с Россией

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией. Автор доклада утверждает, что ЕС должен «противодействовать угрозе безопасности» и бороться с вмешательством России в дела ЕС и стран Восточного партнерства, пишет ТАСС.

За утверждение доклада высказались 494 депутата, против — 103, еще 72 воздержались. Автор доклада рекомендовал властям ЕС и входящим в него государствам пересмотреть политику Евросоюза в отношении России и разработать всеобъемлющую стратегию на основе представленных в докладе принципов. В частности, предлагается вести «выборочный диалог с Кремлём» и «поддерживать демократическое общество».

Кроме того, страны ЕС должны быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму, если в ходе них будут выявлены нарушения демократических процедур и международного права. Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для стран ЕС.