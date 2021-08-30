ЕСПЧ обязал Россию выплатить €20 тысяч сестре убитой правозащитницы

Читайте нас в Google Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сообщил, что Россия не поспособствовала расследованию дела об убийстве правозащитницы Натальи Эстемировой. В связи с этим суд обязал Россию выплатить €20 тыс. сестре убитой. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте ЕСПЧ.

ЕСПЧ указывает, что предоставленных российскими властями материалов недостаточно для расследования, и запрашивает дополнительные данные.

Суд нашёл, что непредставление правительством полной копии материалов уголовного дела подорвало его возможность оценить качество расследования, — указано в пресс-релизе.

При этом ЕСПЧ установил, что подтверждений о похищении и убийстве Эстемировой правительственными агентами нет. Но дело продолжается, поэтому властям нужно попытаться выяснить обстоятельства произошедшего, найти и наказать виновных.

Сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом) Наталью Эстемирову похитили в Грозном 15 июля 2009 года. Вечером она была найдена убитой. Глава «Мемориала» Олег Орлов заявлял о причастности к случившемуся президента Чечни Рамзана Кадырова.

По официальной версии, преступление совершил Алхазур Башаев и другие члены банды Ислама Успахаджиева из мести за публикации о деятельности Башаева.

Ранее сообщалось, что силовики задержали участников пикетов на Красной площади с требованием найти заказчиков и исполнителей убийства Эстемировой.