Эксперт: Зеленский ищет встречи с Путиным ради поднятия имиджа

https://static.news.ru/photo/0a4b3500-08ad-11eb-9265-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского обваливается. Для поднятия собственной значимости в глазах соотечественников политик добивается встречи с российским лидером Владимиром Путиным, считает историк и публицист Андрей Ваджра.

Это чисто маркетинговый ход. Естественно, что решать какие-то проблемы, связанные с Донбассом, они не будут, — цитирует его сайт argumenti.ru.

Ваджра добавил, что намерение Зеленского встретиться с Путиным не афишируется. Если бы запрос на встречу делался по официальным каналам, то «поднялся бы вой» со стороны националистов и оппозиции, пояснил эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что без взаимодействия с российским лидером невозможно прекращение конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что только «нормандского формата» для разрешения ситуации недостаточно. Кроме того, Зеленский отметил, что без переговоров с Путиным не получится восстановить Украину и вернуть территории, над которыми Киев утратил контроль.