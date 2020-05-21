Эксперт рассказал о последствиях выхода США из ДОН для России

https://static.news.ru/photo/1787b946-9bf7-11ea-9062-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Terekhov/Wikimedia

Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) ещё не означает прекращения его действия. Об этом заявил консультант ПИР-Центра, эксперт РСМД Олег Шакиров.

Важно подчеркнуть, что это не развал договора, и от других государств, от союзников США мы пока не слышали поддержки этого шага, — сказал он РИА Новости.

Шакиров пояснил, что отказ Вашингтона от договора означает для России потерю возможности совершать наблюдательные полёты над американской территорией. В 2019 году таких полётов было выполнено несколько.

Однако, поскольку договор многосторонний, РФ может совершат в его рамках полёты над территориями других участников. Москва не теряет взаимодействия с европейскими странами в рамках данного соглашения и его важно сохранить, отметил эксперт.

Шакиров добавил, что последние шаги Белого дома подтверждают отсутствие у Штатов настроя на развитие сотрудничества и партнёрства. В связи с этим он предположил, что выход Вашингтона из ДОН обусловлен политическими причинами, а не претензиями по исполнению договора.

Ранее NEWS.ru писал, что решение США отказаться от дальнейшего соблюдения ДОН прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, такой шаг ухудшит состояние стратегической стабильности и военной безопасности в Европе, а также нанесёт ущерб интересам союзников Вашингтона.