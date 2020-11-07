Экс-посол рассказал, какими будут отношения между США и РФ после выборов

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Отношения между Вашингтоном и Москвой не изменятся сразу после президентских выборов в США, независимо от того, кто в них победит. Такого мнения придерживается глава исследовательского центра парижского Института международных и стратегических отношений, экс-посол Франции в России Жан де Глиниасти.

Не следует ожидать в краткосрочной перспективе изменений в американо-российских отношениях, поскольку напряжённость в них в последнее время стала системной, — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем бывший дипломат отметил, что поведение США может стать более рациональным и предсказуемым.

Если к власти придёт демократ Джо Байден, то он будет стараться остановить выход Европы из-под влияния США. Однако его уровень вряд ли заметно изменится. Для нормализации экономических отношений Вашингтону придётся проявить больше склонности к переговорам в рамках ВТО.

Что касается сферы ядерной безопасности, то при Байдене возможны частичные соглашения с Россией. Кроме того, Штаты продолжат настаивать на участии в них Китая.

Ранее NEWS.ru писал, что политолог Алексей Мартынов предсказал США утрату политического влияния после выборов. По его словам, американская избирательная система продемонстрировала свою несостоятельность, поэтому Вашингтон не имеет морального права оценивать выборы в других странах с точки зрения демократии.