Джабаров отреагировал на решение Киева разорвать соглашение с РФ о туризме

https://static.news.ru/photo/d03c8234-9302-11eb-96c4-96000091f725_660.jpg Киев, Украина Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время сложно представить граждан России, который выберет Украину в качестве страны для туристической поездки. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Честно говоря, не могу представить, кто сегодня из россиян поедет отдыхать на Украину? Формально у нас безвизовый режим действует. Но любой, кто въедет туда, может получить обвинение, что посетил, скажем, Крым — такой человек может попасть под уголовную ответственность в нынешней Украине. Также, если ты из России, могут обвинить, что ты поддерживаешь ДНР и ЛНР, — цитирует «Парламентская газета» Джабарова.

По словам сенатора, жители Украины также напуганы возможными репрессиями за связи с российскими гражданами, нередко это даже заканчивается разрывом родственных связей между живущими на Украине и в России близкими. Единственным выходом из сложившейся ситуации является смена режима в Киеве, заключил Джабаров.

То, что сейчас там происходит, ничем хорошим закончиться не может — ситуация только будет ухудшаться, — заявил сенатор.

Как сообщал NEWS.ru, украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон пригрозил России партизанской войной и «невиданным отпором», если страна начнёт проводить наступление в Донбассе. При этом он заметил, что такой вариант развития событий маловероятен, так как в Москве тоже «сидят не дураки».