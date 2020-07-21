Дегтярёв рассказал о своих планах в случае освобождения Фургала

https://static.news.ru/photo/730054c6-cb55-11ea-ade7-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabarovskadm.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв пообещал покинуть регион в случае, если суд оправдает его предшественника Сергея Фургала. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Если его оправдают и он сможет принять участие в выборах, я вещи собираю и уезжаю, — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что хорошо знает Фургала и не намерен с ним конкурировать. Кроме того, заметил Дегтярёв, он пока не думает об участии в губернаторских выборах.

Вопрос о новом главе края встал после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала. Его задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

21 июля Дегтярёва представили правительству региона.

Ранее, как писал NEWS.ru, Михаил Дегтярёв назвал свои главные задачи на новом посту. По его словам, первоочередными являются обеспечение функционирования институтов власти и социально-экономическое развитие региона.