Плачевная ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане оказалась в центре внимания самого президента. Владимир Путин в понедельник, 18 мая, в режиме видеоконференции обсудил с руководством и представителями общественности республики эпидемиологическую обстановку в регионе. Глава государства был вынужден признать, что ситуация сложная и требует дополнительных, причём неотложных мер. Почти 60% инфицированных COVID-19 жителей Дагестана находятся в тяжёлом состоянии, а доля заразившихся старше 60 лет вдвое выше, чем в среднем по стране. Минздрав РФ констатирует, что ситуация с коронавирусом в республике по-прежнему вызывает опасения, однако эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что после личного вмешательства президента она может качественно измениться.

Республика Дагестан почти с самого начала выбилась в российские лидеры по количеству заболеваний COVID-19. По официальным данным на 18 мая, регион по-прежнему занимает пятое место по количеству заболевших. При этом, как писал NEWS.ru, жители республики не верят в озвучиваемые властями цифры и считают, что количество смертей разительно отличается от официальной статистики. Так, в местных СМИ также появилась информация о том, что за время эпидемии в республике умерли 30 медиков. В дальнейшем республиканскому Минздраву пришлось признать, что в Дагестане умерли более 40 врачей и других медицинских работников, однако причиной этих смертей, по словам властей, стал не только COVID-19. Поступали жалобы и на нехватку лекарств, недостаточное количество тестирования на COVID-19 и дефицит медицинских кадров.

Правительство РД/facebook.com

Региональные власти хоть и заявляли о том, что готовы дополнительно выделить необходимые средства на борьбу с вирусом, но самостоятельно справится с ситуацией не смогли — на проблему обратил внимание федеральный центр.

В Дагестане ситуация складывается сейчас не просто. Фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений. В последние дни система здравоохранения региона работает с серьёзной нагрузкой, несмотря на самоотверженные усилия врачей, медсестёр, увеличивается число трагических исходов, в том числе среди самих медицинских работников, — заявил на совещании президент Владимир Путин. — Люди говорят и о том, что необходимую медицинскую помощь не всегда и не везде можно получить своевременно и в полном объёме.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко констатировал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике продолжает вызывать опасения.

То что мы видим на сегодняшний день, конечно же, требует, на наш взгляд, привлечения дополнительных медицинских сил и средств в регион из вне региона, — уточнил он.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, тяжелые больные с пневмонией в Дагестане составляют почти 60% инфицированных коронавирусной инфекцией при низком проценте бессимптомных заражений. Она также добавила, что люди старшего возраста составляют в республике треть всех заболевших.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава государства подчеркнул, что ситуация в Дагестане сложная и требует дополнительных, причём неотложных мер, чёткой совместной работы региональных органов власти и правительства России. В этой связи Владимир Путин поручил подготовить план по преодолению осложнившейся ситуации с коронавирусом в Дагестане. Кроме того, Роспотребнадзор должен обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике и «дать чёткие рекомендации по профилактическим и другим мерам, которые позволят снизить риски, избежать новых вспышек эпидемии».

Президент также поручил МЧС начать масштабную санитарную обработку общественных мест в Дагестане, а Министерству обороны оперативно развернуть в республике строительство многофункционального медицинского центра не менее чем на 200 мест.

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, ситуация в Дагестане с распространением коронавируса очень напряженная, и президент предпринимает серьёзные меры по сдерживанию эпидемии.

Специфика ситуации в регионе — привлечение МЧС и Минобороны, масштабная санитарная обработка. Полагаю, личное вмешательство Владимира Путина в ситуацию в регионе может качественно изменить её. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

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Отдельно Владимир Путин обратился к жителям Дагестана. По его словам, именно от их сплочённости, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов зависит, чтобы регион как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии.

Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы знали и были уверены — с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Это непростое время мы пройдём вместе. И так будет всегда. Сделаем всё, чтобы помочь вам справиться с общей бедой, — сказал президент.

В связи с тем, что 23 мая священный для всех мусульман месяц Рамадан завершится большим праздником Ураза-байрам глава государства попросил обратить внимание на призывы «в нынешнее время отметить этот праздник дома, отказаться от коллективных молитв и традиции собираться вместе с друзьями большими компаниями».